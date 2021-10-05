***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:39
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966786
BIST
13:291.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:298,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:2910,2769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:29500,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,38
|Açılış
|: 500,38
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:29
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.264.748
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.345.118
|% 9,70
|
|NUGYO
|11,27
|17.849.823
|% 9,63
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|168.850.299
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|66.168.366
|% -9,70
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.986.436
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,72
|12.177.665
|% -6,82
|
|GARAN
|9,27
|753.561.743
|% 0,54
|
|MAREN
|10,53
|739.418.746
|% 4,78
|
|THYAO
|14,05
|543.990.532
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,50
|461.661.973
|% 1,29
|
|SISE
|8,16
|287.983.865
|% 0,25
|
|SKBNK
|0,99
|109.965.781
|% 1,02
|
|GARAN
|9,27
|753.561.743
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,37
|187.949.419
|% -0,42
|
|MAREN
|10,53
|739.418.746
|% 4,78
|
|ALBRK
|1,81
|94.345.118
|% 9,70
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8519
|8,8555
|% 0,09
|
|Euro
|10,2708
|10,2769
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0330
|12,0933
|% 0,18
|
|Frank
|9,5249
|9,5822
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3553
|2,3671
|% 0,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-13,00
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|8,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,82
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|1,85
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,73
|81,73
|0,45
|