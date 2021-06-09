***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 09:22
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941328
BIST
10:391.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:398,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:3910,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:39522,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,78
|Açılış
|: 522,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ATATP
|35,12
|49.749.236
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.105.799
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.668.316
|% 9,91
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|MZHLD
|43,00
|1.271.876
|% 8,09
|
|RODRG
|17,26
|1.625.327
|% -8,29
|
|YESIL
|3,35
|10.545.880
|% -5,63
|
|METUR
|7,11
|4.888.981
|% -5,20
|
|EUKYO
|5,86
|2.061.477
|% -4,72
|
|NUGYO
|12,16
|1.419.457
|% -4,63
|
|THYAO
|14,44
|293.892.530
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,84
|195.228.592
|% 1,16
|
|GARAN
|8,31
|180.097.008
|% 0,12
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|BMSCH
|5,72
|122.149.358
|% 6,92
|
|BOBET
|4,42
|129.752.706
|% 9,68
|
|KRDMD
|7,84
|195.228.592
|% 1,16
|
|GARAN
|8,31
|180.097.008
|% 0,12
|
|BMSCH
|5,72
|122.149.358
|% 6,92
|
|THYAO
|14,44
|293.892.530
|% -0,28
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5975
|8,5994
|% -0,07
|
|Euro
|10,4765
|10,4829
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,1434
|12,2043
|% 0,00
|
|Frank
|9,5456
|9,6031
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2845
|2,2959
|% -0,14
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,52
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,55
|72,55
|0,33
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54ARSAN
Yüzde 5.21 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 425 adet işlem
-
10:53MZHLD
Yüzde 8.09 oranında artışla 43.00 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 023 adet işlem
-
10:52BMSCH
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 340, 588 adet işlem
-
10:51ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 412, 780 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 115.00 milyon TL de