***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2021 09:14
***TKURU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKURU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Avni Metinkale tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943263
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7273
18:0510,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0236
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4270
En Düşük
10,3668
18:05499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,32
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|7.471.974
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7356
|8,7421
|% 0,05
|
|Euro
|10,3785
|10,3914
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0460
|12,1064
|% 0,14
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3259
|2,3376
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında