***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
02.03.2020 18:26
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Maddi Duran Varlıklar Değerlemesi
Rapor Tarihi
02/03/2020
Açıklamalar
Şirketimizin Maddi Duran Varlıkları değerlemeye tabii tutulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının hazırlanmış olduğu rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823451
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05318,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,14
|Açılış
|: 318,50
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9294
|7,9692
|% -0,46
|
|Frank
|6,4653
|6,5043
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6506
|1,6589
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|17,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|2,42
|