***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMaddi Duran Varlıklar DeğerlemesiRapor Tarihi02/03/2020AçıklamalarŞirketimizin Maddi Duran Varlıkları değerlemeye tabii tutulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının hazırlanmış olduğu rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823451BIST