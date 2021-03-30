***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.Onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,Taze Kuru Gıda San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921935BIST