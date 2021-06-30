***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.06.2021 11:44
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
Tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945007
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:10
|FADE
|22,44
|55.901.201
|% 10,00
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|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
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|GEDIK
|7,93
|12.017.374
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.620.332
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.534.492
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.027.840
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,88
|10.539.986
|% -9,77
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|VKFYO
|6,38
|1.299.209
|% -6,18
|
|SAMAT
|4,47
|6.978.274
|% -5,89
|
|GARAN
|8,30
|694.500.199
|% 0,61
|
|THYAO
|13,38
|366.379.652
|% -0,07
|
|KUTPO
|61,40
|320.153.146
|% 2,76
|
|EREGL
|18,15
|218.911.257
|% -0,66
|
|SASA
|28,18
|208.598.351
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,17
|204.616.057
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|164.744.304
|% -1,56
|
|GARAN
|8,30
|694.500.199
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,06
|42.422.293
|% -0,93
|
|AKBNK
|5,29
|187.707.395
|% -0,56
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6919
|8,6945
|% -0,45
|
|Euro
|10,3399
|10,3512
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0001
|12,0603
|% -0,43
|
|Frank
|9,3911
|9,4477
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% -0,39
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-4,84
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|Altın Gr.
|491
|491
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
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|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
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|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,04
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|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-0,14
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