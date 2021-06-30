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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.06.2021 11:44



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.
Tadil metni ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945007


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