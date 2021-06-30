***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.Tadil metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945007BIST