***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTaze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2019 yılı Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823653BIST