***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.954.047 90.194 2.326.855 2.326.855Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler90.194 -90.194 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-1.326.130 -1.326.130 -1.326.130Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler1.000.000 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725Transferler-1.326.130 1.326.130Dönem Karı (Zararı)-1.193.434 -1.193.434 -1.193.434Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.548 827.212 827.212Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı503.424 503.424 503.424Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-928.967 -48.775Dönem Karı (Zararı)-1.193.434 -1.326.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.193.434 -1.326.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler842.036 233.225Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[13] 271.024 239.440Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler259.008 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler[6,10] 371.781 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.171Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler273.610 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.705 -6.215Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.705 -6.215Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-76.482 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-577.569 1.044.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler431.261 617.031İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)431.261Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[8] -988.176 -146.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[5] -103.733 -57.397Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -47.060 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-47.060 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.139 630.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)148.575Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-18.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-928.967 -48.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.970 738.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.970 738.977Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.970 738.977FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI812.974 -540.408Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri503.424 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[4] 1.468.165 473.309Kredilerden Nakit Girişleri1.468.165 473.309Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.135.391 -1.013.717Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.135.391 -1.013.717Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.224 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-180.963 149.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-180.963 149.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 840.129 690.335DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 659.166 840.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 659.167 840.130Ticari Alacaklar[5] 554.944 987.685Diğer Alacaklar[7] 47.991 503.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21.488 477.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.503 25.818Stoklar[8] 3.039.312 2.051.136Peşin Ödenmiş Giderler[9] 20.984 14.175İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.984 14.175Diğer Dönen Varlıklar[10] 222.429 174.121İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar36.976 19.829İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar185.453 154.292ARA TOPLAM4.544.827 4.570.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.544.827 4.570.852DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 16.701 23.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.701 23.787Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar[11] 1.686.799 679.112Arazi ve ArsalarTesis, Makine ve Cihazlar1.278.318 248.855Taşıtlar228.796 216.660Mobilya ve Demirbaşlar58.442 66.863Özel Maliyetler121.243 146.734Maddi Olmayan Duran Varlıklar[13] 751.000 859.921Ertelenmiş Vergi Varlığı[14] 156.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.484.500 1.749.654TOPLAM VARLIKLAR7.029.327 6.320.506KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 66.477 1.225.092İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar66.477 1.225.092Banka Kredileri66.477 1.201.868Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.061.512 1.237.468İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.061.512 1.237.468Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.061.512 1.237.468Diğer Finansal Yükümlülükler[4] 51.812 6.579Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler51.812 6.579Ticari Borçlar[5] 340.056 437.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar340.056 437.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[6] 68.563 66.855Diğer Borçlar114.110 15.325İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[7] 114.110 15.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 27.808 74.868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.808 74.868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[10] 205.047 50.366İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler205.047 50.366ARA TOPLAM1.935.385 3.114.127TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.935.385 3.114.127UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[4] 3.642.725 2.034.827İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.642.725 2.034.827Banka Kredileri3.642.725 2.034.827Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 313.290 170.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar313.290 170.827TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.956.015 2.205.654TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.891.400 5.319.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.137.927 1.000.725Ödenmiş Sermaye[17] 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı[18] 503.424 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 827.212 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)827.212 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)861.760 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.548 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[21] -3.189.983 -1.863.853Net Dönem Karı veya Zararı-1.193.434 -1.326.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.137.927 1.000.725TOPLAM KAYNAKLAR7.029.327 6.320.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[22] 3.297.596 4.095.915Satışların Maliyeti[22] -3.047.584 -3.682.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)250.012 413.573Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)250.012 413.573Genel Yönetim Giderleri[23] -543.482 -429.745Pazarlama Giderleri[24] -515.211 -729.543Araştırma ve Geliştirme Giderleri[25] -75.736 -66.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 270.743 700.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -389.093 -820.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.002.767 -931.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.002.767 -931.643Finansman Gelirleri[27] 99.497 236.266Finansman Giderleri[27] -366.646 -751.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.269.916 -1.446.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri76.482 120.562Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] 76.482 120.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.193.434 -1.326.130DÖNEM KARI (ZARARI)-1.193.434 -1.326.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.193.434 -1.326.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.060.528 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.104.820Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[15] -44.292Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-233.316 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-233.316 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[14] -233.316DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)827.212 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-366.222 -1.326.130Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-366.222 -1.326.130http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823651BIST