***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 0 3.190.708 0 0 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 0 1.000.725Transferler-1.326.130 1.326.130Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.051 -668.321 -676.372 0 -676.372Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 0 3.190.708 0 -8.051 -3.189.983 -668.321 324.353 0 324.353Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 0 1.137.927Transferler-1.193.434 1.193.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)76.423 -1.524.569 -1.448.146 0 -1.448.146Sermaye Avansı50.000 50.000 0 50.000Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 553.424 3.190.708 861.760 41.875 -4.383.417 -1.524.569 -260.219 0 -260.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-384.383 -236.215Dönem Karı (Zararı)-1.524.569 -668.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.524.569 -668.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler425.948 311.984Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 232.733 115.544Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 36.642 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 30.742 197.466Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler164.762 -1.801Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -38.931 775İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler714.238 120.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -61.864 75.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -26.134 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 107.298 -266.547Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 222.640 386.556Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 634.737 -29.755İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-162.439 -45.362Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-384.383 -236.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.865 -64.970Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-12.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -4.365 -64.970FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.338 98.124Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 50.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 200.000 2.066.820Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -142.662 -1.955.082Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -13.614YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-293.910 -203.061Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-293.910 -203.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 659.167 840.130DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 365.257 637.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 365.257 659.167Ticari Alacaklar3-8 580.166 554.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 580.166 554.944Diğer Alacaklar46.454 47.991İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.221 21.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.233 26.503Stoklar7 2.932.014 3.039.312Peşin Ödenmiş Giderler9 37.098 20.984Diğer Dönen Varlıklar10 177.573 222.429ARA TOPLAM4.138.562 4.544.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.138.562 4.544.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar12.500Diğer Alacaklar8 44.372 16.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar11 1.512.684 1.686.799Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 696.747 751.000Ertelenmiş Vergi Varlığı21 17.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.313.679 2.484.500TOPLAM VARLIKLAR6.452.241 7.029.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 9.327 118.289Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.240.189 1.061.512Ticari Borçlar562.696 340.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 562.696 340.056Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 61.441 68.563Diğer Borçlar748.847 114.110İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 748.847İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 114.110Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.533 27.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 41.263 205.047ARA TOPLAM3.671.296 1.935.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.671.296 1.935.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.795.110 3.642.725Uzun Vadeli Karşılıklar246.054 313.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 246.054 313.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.041.164 3.956.015TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.712.460 5.891.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-260.219 1.137.927Ödenmiş Sermaye15 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı15 553.424 503.424Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)903.635 827.212Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)903.635 827.212Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.875 -34.548Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-4.383.417 -3.189.983Net Dönem Karı veya Zararı-1.524.569 -1.193.434TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-260.219 1.137.927TOPLAM KAYNAKLAR6.452.241 7.029.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.791.387 1.697.893Satışların Maliyeti16 -1.960.959 -1.804.260TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-169.572 -106.367 0BRÜT KAR (ZARAR)-169.572 -106.367 0Genel Yönetim Giderleri17 -186.591 -233.601Pazarlama Giderleri17 -206.881 -240.173Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -53.440 -33.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 38.078 238.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -62.585 -163.880ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-640.991 -538.769 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-640.991 -538.769 0Finansman Gelirleri85.153Finansman Giderleri-922.509 -213.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.563.500 -667.546 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri38.931 -775 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri38.931 -775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.524.569 -668.321 0DÖNEM KARI (ZARARI)-1.524.569 -668.321 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.524.569 -668.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar76.423 -8.051 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 97.978 -10.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -21.555 2.271Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 76.423 -8.051 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.448.146 -676.372 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.448.146 -676.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863652BIST