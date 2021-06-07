***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 503.424 3.190.708 861.760 -34.548 -3.189.983 -1.193.434 1.137.927 1.137.927Transferler-1.193.434 1.193.434 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.205 -1.246.093 -1.155.888 -1.155.888Sermaye Avansı50.000 50.000 50.000Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522Transferler-4.667.204 4.667.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.562 248.862 329.424 329.424Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -76.807 -9.050.621 248.862 173.902 173.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.333.025 34.723Dönem Karı (Zararı)248.862 -1.246.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.580 918.573Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 69.851 116.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 -192.136 -102.536Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 75.006 27.716Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6-21 150.709 682.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 0 194.292Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.850Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.983.583 362.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -894.337 -207.476Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -10.845 21.488Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -983.819 249.603Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -44.127 2.559Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 394.544 261.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 76.032 8.387Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 5.366.359 1.011Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 226.457 -14.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-146.681 39.999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.333.025 34.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-295.786 10.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 52.250 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -348.036 10.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.779.190 -693.554Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 50.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -3.779.190 -743.554YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.049 -647.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)258.049 -647.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.322 659.167DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 378.371 11.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 378.371 120.322Ticari Alacaklar1.659.600 844.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.659.600 844.471Diğer Alacaklar128.418 117.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 128.418 117.573Stoklar7 2.965.371 1.789.416Peşin Ödenmiş Giderler9 69.906 25.779Diğer Dönen Varlıklar10 758.750 597.514ARA TOPLAM5.960.416 3.495.075TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.960.416 3.495.075DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 30.000 30.000Maddi Duran Varlıklar11 1.602.239 1.373.356Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 113.453 113.551Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.745.692 1.516.907TOPLAM VARLIKLAR7.706.108 5.011.982KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 282.533 1.607.472Ticari Borçlar662.472 318.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 662.472 318.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 151.418 75.386Diğer Borçlar5.991.393 625.034İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 5.991.393 601.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 23.641Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 235.438 8.981Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 134.723 120.168ARA TOPLAM7.457.977 2.755.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.457.977 2.755.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 2.332.104Uzun Vadeli Karşılıklar74.229 79.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 74.229 79.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.229 2.411.889TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.532.206 5.167.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.902 -155.522Ödenmiş Sermaye16 1.000.000 1.000.000Sermaye Avansı16 4.000.000 4.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 3.190.708 3.190.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)784.953 704.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)784.953 704.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 861.760 861.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -76.807 -157.369Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.050.621 -4.383.417Net Dönem Karı veya Zararı248.862 -4.667.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.902 -155.522TOPLAM KAYNAKLAR7.706.108 5.011.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.010.707 1.329.373Satışların Maliyeti17 -1.106.191 -1.357.658TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)904.516 -28.285BRÜT KAR (ZARAR)904.516 -28.285Genel Yönetim Giderleri18 -373.795 -68.129Pazarlama Giderleri18 -160.927 -126.822Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 0 -58.078Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 175.218 101.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -143.316 -137.698ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)401.696 -317.799Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.850 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)404.546 -317.799Finansman Giderleri21 -155.684 -734.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)248.862 -1.051.801Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -194.292Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 0 -194.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)248.862 -1.246.093DÖNEM KARI (ZARARI)248.862 -1.246.093Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları248.862 -1.246.093Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar80.562 90.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 80.562 112.756Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 0 -22.551Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.562 90.205TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)329.424 -1.155.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları329.424 -1.155.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940797BIST