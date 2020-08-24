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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2020 10:16
GÜNCEL HABERLER



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Tarihi 27.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KIZILCAHAMAM
Adres Akçay Mahallesi Yarbaşı Sk.No:6 Kızılcahamam/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması,
8 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması
9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak .pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 20 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870817


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TKURU 96,90 2.971.832 % 9,99  
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Altın Gr. 461 461 3,60  
Cumhuriyet 3.071 3.117 -18,00  
Tam 3.056 3.133 15,63  
Yarım 1.477 1.516 7,56  
Çeyrek 741 758 3,78  
Gümüş.Ons 26,78 26,81 0,02  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,04  
B. Petrol 45,25 45,25 0,32  
Seans Raporu 13:01
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