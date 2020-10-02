***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
02.10.2020 18:48
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Taze Kuru Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("TazeKuru") Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimiz yeniden yapılanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimiz sermaye artırımı başvurusunun olumsuz karşılanmasına ilişkin 30.09.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimiz 06.08.2020 tarihli maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı ve 10.09.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı kararlarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde 1. Kurutulmuş gıda faaliyetlerimizi yürütecek olan, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ("Taze Kuru Net"), 02.10.2020 tarihli kararı ile, yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle (yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli olarak) mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin sermaye artırım kararından vazgeçmiştir. Bu çerçevede, bağlı ortaklığımız sermayesindeki pay sahipliği oranımızın sermayesinin tamamına sahip olacak şekilde korunmasına, 2. Taze Kuru Net'in sermaye artırımından vazgeçmiş olması dolayısıyla, 06.08.2020 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız ("Taze Kuru Net")'e yapılan maddi ve maddi olmayan duran varlık devrinin onaylanması için 12.10.2020 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısından vazgeçilmesine, İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878113
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0325
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7852
En Düşük
7,7250
18:059,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05476,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,55
|Açılış
|: 476,06
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7713
|7,7785
|% 0,42
|
|Euro
|9,1072
|9,1176
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0365
|10,0869
|% 0,90
|
|Frank
|8,4206
|8,4713
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0685
|2,0789
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,04
|
|B. Petrol
|39,46
|39,46
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:57CMBTN
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