***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:52
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kızılcahamam Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Kızılcahamam Vergi Dairesi'ne verilmiştir. İş bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819603
BIST
17:50120.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 691,26
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:506,0530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:506,5601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:50307,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,39
|Açılış
|: 307,70
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|316.111.938
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|GUBRF
|18,13
|381.274.395
|% 16,14
|
|YKGYO
|3,60
|35.339.656
|% 15,76
|
|KUTPO
|10,81
|90.688.598
|% 14,76
|
|ARDYZ
|15,71
|36.635.210
|% -12,72
|
|ERBOS
|24,50
|20.890.289
|% -10,84
|
|QNBFL
|141,70
|3.784.886
|% -7,99
|
|HUBVC
|39,86
|55.751.260
|% -7,69
|
|KRTEK
|3,38
|5.541.102
|% -7,65
|
|ASELS
|28,96
|2.029.299.572
|% -0,41
|
|THYAO
|15,25
|1.822.178.691
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|ODAS
|2,32
|1.043.002.168
|% 7,91
|
|PETKM
|4,16
|535.793.901
|% 0,24
|
|ODAS
|2,32
|1.043.002.168
|% 7,91
|
|GSRAY
|3,40
|1.073.063.190
|% 18,06
|
|KRDMD
|2,98
|473.858.975
|% 2,76
|
|PETKM
|4,16
|535.793.901
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,96
|363.529.252
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8461
|7,8855
|% -0,38
|
|Frank
|6,1396
|6,1766
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6085
|1,6165
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,55
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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