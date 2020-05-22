***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.05.2020 18:18
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020-31/03/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kızılcahamam Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/01 Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2020
Açıklamalar
2020 yılı 1. dönem Kurumlar Vergisi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesi müdürlüğüne sunulan ilgili döneme ait gelir tablosu ekte bulunmaktadır. Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846635
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05380,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 380,32
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2707
|8,3122
|% -0,07
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8082
|1,8172
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,13
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.498
|23,50
|
|Tam
|2.534
|2.563
|24,20
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|11,80
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|-1,02
|