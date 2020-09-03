***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK onayına sunulan izahname ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulur.Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873139BIST