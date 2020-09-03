***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.09.2020 15:53
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onayına sunulan izahname ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulur.
Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873139
BIST
16:451.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.091
En Düşük
1.074
16:457,4447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0620
|Açılış
|: 7,4570
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|Önceki Kapanış
|: 7,4100
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7,4518
En Düşük
7,3591
16:458,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,8316
En Düşük
8,7171
16:45464,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,92
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,88
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ADEL
|19,36
|54.788.332
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|33.385.421
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.915.155
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,96
|112.865.848
|% -7,04
|
|GSRAY
|3,63
|1.397.130.027
|% 4,31
|
|ASELS
|17,10
|1.072.843.650
|% 3,01
|
|TSPOR
|5,75
|980.791.804
|% 3,98
|
|BJKAS
|3,54
|871.364.269
|% 3,81
|
|FENER
|33,28
|727.252.092
|% 7,29
|
|GSRAY
|3,63
|1.397.130.027
|% 4,31
|
|BJKAS
|3,54
|871.364.269
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,72
|330.377.034
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,75
|980.791.804
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,03
|263.979.650
|% -0,98
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4391
|7,4421
|% 0,80
|
|Euro
|8,8147
|8,8239
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8592
|9,9087
|% 0,33
|
|Frank
|8,1408
|8,1899
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,83
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,69
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|13,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|13,53
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|6,55
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,53
|43,53
|-0,90
|