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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 18:29



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ilişkin Esas Sözleşme Tadili Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Onaylanmış esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921936


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