***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ilişkin Esas Sözleşme Tadili OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK OnayıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 25.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yeni kayıtlı sermaye tavan ve süresini de içeren esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Onaylanmış esas sözleşme tadil metni ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921936BIST