***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTesis,Makine ve Cihaz ile araç ve demirbaşlarSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?evetToplam Satış Bedeli1.868.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%13Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%186Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%29Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%100Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%23İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%56Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.08.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiyeniden yapılanmaElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı1.500.500 TL satış karıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTaze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı15 TLMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiAdil piyasa değeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası02.03.2020/202000043Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıVizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.295.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 21 Mayıs 2020'de gerçekleştirilen pay devirleri neticesindeki yeniden yapılanma çerçevesinde benimsenen strateji dahilinde kurutulmuş gıda faaliyetlerinin sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ("Taze Kuru Net") üzerinden yürütülmesine,2- Bu bağlamdaŞirket'in aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların SPK lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporundaki değer üzerinden KDV hariç 1.400.000 TL., Şirket aktifinde kayıtlı araçların KDV hariç 308.000 TL., Şirket aktifindeki demirbaşların KDV hariç 160.000 TL. bedel karşılığında nakden ve peşinen ("Taze Kuru Net")'e devredilmesine,iş bu kararın (3)'ncü paragrafı da göz önüne alınarak, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmek suretiyle, pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde, iş bu karar kapsamındaki mal varlığı devrinin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanların ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahiplerine, ayrılma hakkı kullandırılmasına,Ayrılma hakkı fiyatının, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, 1 TL nominal değerli pay başına iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla TKURU paylarının son 6 aydaki günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 14,07 TL olmakla birlikte, 15 TL olarak belirlenmesine,3- Taze Kuru Net'in mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin almış olduğu genel kurul gündem kararı çerçevesinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli artırım yapılacak olması dolayısıyla, Taze Kuru Net sermayesindeki payımıza (%75) isabet eden (3.750.000 TL) yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına,4- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866150BIST