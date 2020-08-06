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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

06.08.2020 18:30
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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tesis,Makine ve Cihaz ile araç ve demirbaşlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
evet
Toplam Satış Bedeli
1.868.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%13
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%186
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%29
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%100
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%23
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%56
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.08.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
yeniden yapılanma
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.500.500 TL satış karı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
15 TL
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Adil piyasa değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.03.2020/202000043
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.295.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 21 Mayıs 2020'de gerçekleştirilen pay devirleri neticesindeki yeniden yapılanma çerçevesinde benimsenen strateji dahilinde kurutulmuş gıda faaliyetlerinin sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. ("Taze Kuru Net") üzerinden yürütülmesine, 
2-  Bu bağlamda
  Şirket'in aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların SPK  lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan  değerleme raporundaki değer üzerinden KDV hariç 1.400.000 TL.,   Şirket aktifinde kayıtlı araçların KDV hariç 308.000 TL.,   Şirket aktifindeki demirbaşların KDV hariç 160.000  TL. bedel karşılığında nakden ve peşinen ("Taze Kuru Net")'e devredilmesine,   
 
iş bu kararın (3)'ncü paragrafı da göz önüne alınarak, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmek suretiyle, pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde, iş bu karar kapsamındaki mal varlığı devrinin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanların ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahiplerine, ayrılma hakkı kullandırılmasına,
Ayrılma hakkı fiyatının, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, 1 TL nominal değerli pay başına iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla TKURU paylarının son 6 aydaki günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 14,07 TL olmakla birlikte, 15 TL olarak belirlenmesine,
3- Taze Kuru Net'in mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin almış olduğu genel kurul gündem kararı çerçevesinde  mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli artırım yapılacak olması dolayısıyla, Taze Kuru Net sermayesindeki payımıza (%75) isabet eden (3.750.000 TL)  yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına,
              
4- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866150


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4894 9,5369 % 3,00  
Frank 7,9167 7,9644 % 2,48  
Riyal 1,9238 1,9334 % 2,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.057 2.057 18,76  
Altın Gr. 479 479 17,13  
Cumhuriyet 3.357 3.407 238,00  
Tam 3.274 3.454 270,00  
Yarım 1.589 1.674 119,50  
Çeyrek 797 842 63,60  
Gümüş.Ons 28,27 28,32 1,34  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,49  
B. Petrol 45,17 45,17 -0,02  
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