***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. tarafından 18.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3422 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869715BIST