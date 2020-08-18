***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.08.2020 18:06
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 18.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3422 sayılı yazı ile talep olunan Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869715
BIST
17:551.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:557,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:558,7986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:55472,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 472,70
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:55
|RTALB
|57,20
|666.459.887
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.990.806
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.022.260
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|338.047
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|193.726.043
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.284.171
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.053.710
|% -9,87
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|GARAN
|7,11
|1.333.265.400
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.046.142.340
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|762.986.652
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.459.887
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|612.106.071
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|570.060.003
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|612.106.071
|% 0,70
|
|GARAN
|7,11
|1.333.265.400
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.046.142.340
|% 9,86
|
|CEMAS
|1,60
|178.086.796
|% 3,90
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3677
|7,3741
|% -0,13
|
|Euro
|8,7873
|8,7986
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7122
|9,7609
|% 0,79
|
|Frank
|8,1212
|8,1701
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9572
|1,9671
|% -0,16
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|6,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|