***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.01.2021 16:42
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-205 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902638
BIST
17:581.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,84
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:587,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1268
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:589,0545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:58442,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,16
|Açılış
|: 442,69
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:58
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|69.969.584
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.004.790
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.049.331
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,81
|2.658.136.142
|% 1,03
|
|KOZAL
|113,70
|1.946.114.711
|% 2,90
|
|DOHOL
|3,47
|1.652.046.398
|% -4,41
|
|THYAO
|13,28
|1.641.629.570
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,45
|1.455.351.586
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.455.351.586
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,47
|1.652.046.398
|% -4,41
|
|TSKB
|1,89
|814.414.358
|% 1,07
|
|SISE
|7,81
|2.658.136.142
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,60
|533.559.244
|% -2,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4819
|7,4877
|% 1,72
|
|Euro
|9,0452
|9,0545
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1427
|10,1936
|% 0,91
|
|Frank
|8,3756
|8,4260
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9867
|1,9967
|% 1,54
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|