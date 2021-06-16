***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2021 15:51
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2478 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942650
BIST
17:301.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:308,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:3010,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:30510,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 510,16
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PENTA
|35,20
|73.709.719
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.965.496
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.535.231
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.138.258
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.192
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.293.621.236
|% -0,90
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|694.698.923
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|YESIL
|2,32
|306.782.278
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.735.826
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5396
|% -0,21
|
|Euro
|10,3544
|10,3608
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0120
|12,0723
|% -0,04
|
|Frank
|9,4544
|9,5114
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% -0,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-0,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|0,32
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:43HALKB
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 898, 664 adet işlem
-
17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
-
17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem