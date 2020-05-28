***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sıtkı Şanaldı görevinden istifa etmiştir.İstifadan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Avni Metinkale'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847119BIST