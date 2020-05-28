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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2020 09:40
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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sıtkı Şanaldı görevinden istifa etmiştir.İstifadan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Avni Metinkale'nin  seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847119


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KENT 520,90 6.825.304 % 9,99  
SAYAS 3,91 3.207.420 % 9,83  
MNDRS 1,98 112.917.228 % 8,79  
TSGYO 2,79 4.336.410 % 8,14  
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Riyal 1,8018 1,8108 % 0,20  
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Altın Ons 1.721 1.721 11,70  
Altın Gr. 375 376 3,17  
Cumhuriyet 2.439 2.469 22,30  
Tam 2.511 2.533 23,00  
Yarım 1.225 1.238 11,20  
Çeyrek 613 620 5,60  
Gümüş.Ons 17,33 17,37 0,10  
Gümüş Gr. 3,78 3,78 0,02  
B. Petrol 33,99 33,99 -0,75  
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