***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 09:41
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Nazire Erinç Yurter görevinden istifa etmiştir.İstifadan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Selim İMAN' ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847120
BIST
10:59105.762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 808,47
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:596,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
10:597,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
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En Düşük
7,4416
10:59375,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,07
|Açılış
|: 375,44
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.827.909
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.207.420
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|115.329.523
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,88
|59.774.029
|% 7,05
|
|GLBMD
|4,35
|1.492.194
|% 6,88
|
|CMENT
|31,68
|667.584
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.567.052
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.543.337
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.498.367
|% -9,97
|
|THYAO
|12,88
|1.293.022.963
|% 4,46
|
|PGSUS
|61,45
|402.304.700
|% 3,98
|
|GARAN
|7,68
|284.012.713
|% 0,52
|
|ASELS
|30,36
|208.473.281
|% 0,93
|
|TUPRS
|86,45
|196.586.827
|% 3,04
|
|THYAO
|12,88
|1.293.022.963
|% 4,46
|
|EKGYO
|1,45
|102.307.960
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|115.329.523
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.495.444
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,46
|57.621.977
|% 5,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3446
|% 0,27
|
|Frank
|6,9710
|7,0130
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8025
|1,8116
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,16
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|