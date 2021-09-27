***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu aşağıdaki hususu karar altına almıştır.Şirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN, M. Celalaeddin Rumi GÖKÇEK ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ersin TARANOĞLU ve Ömer Faruk SEVGİLİ seçilmiş olup, bu çerçevedeYönetim Kurulu Başkanlığına: Hüseyin Avni METİNKALEYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Selim İMAN'ın seçilmelerine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965407BIST