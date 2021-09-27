***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 18:38
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususu karar altına almıştır.
Şirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hüseyin Avni METİNKALE, Selim İMAN, M. Celalaeddin Rumi GÖKÇEK ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ersin TARANOĞLU ve Ömer Faruk SEVGİLİ seçilmiş olup, bu çerçevede
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Hüseyin Avni METİNKALE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Selim İMAN'ın seçilmelerine,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965407
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
18:0510,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0616
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
18:05494,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOLTS
|40,48
|48.260.123
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.395.309
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.852.633
|% 9,99
|
|DOGUB
|5,34
|33.588.841
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|NUGYO
|8,27
|70.926.775
|% -9,81
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% -0,90
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8686
|8,8766
|% 0,67
|
|Euro
|10,3606
|10,3802
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9670
|12,0270
|% -0,61
|
|Frank
|9,5021
|9,5593
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-15,76
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
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17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
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17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem