***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 20,00'sini temsil eden 200.000,00 TL nominal değerdeki paylarının tamamının ya da bir kısmının satışı amacıyla, Pay Satış Bilgi Formu onayı için Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, "Onaylı Pay Satış Bilgi Formu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936613BIST