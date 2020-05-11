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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.05.2020 10:59
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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

             08.05.2020  tarihinde TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55 TL fiyattan
5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi
Tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS sermayesindeki
Payım 08.05.2020 tarihi itibariyle % 61,86 sınırına ulaşmıştır.
 
 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/05/2020 0 5.000 5.000 623.684 618.684 % 62,36 % 62,36 % 61,86 % 61,86




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843997


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DAGI 2,97 8.196.295 % 10,00  
DEVA 15,84 9.622.642 % 10,00  
DAGHL 3,74 7.699.667 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7379 8,7817 % -0,29  
Frank 7,2558 7,2995 % -0,16  
Riyal 1,8814 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 1,98  
Altın Gr. 389 389 0,57  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -18,90  
Tam 2.570 2.616 -19,50  
Yarım 1.254 1.279 -9,50  
Çeyrek 625 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,45 15,48 0,01  
Gümüş Gr. 3,51 3,53 0,00  
B. Petrol 29,80 29,80 -1,17  
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