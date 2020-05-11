***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar08.05.2020 tarihinde TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55 TL fiyattan5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemiTarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS sermayesindekiPayım 08.05.2020 tarihi itibariyle % 61,86 sınırına ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/05/2020 0 5.000 5.000 623.684 618.684 % 62,36 % 62,36 % 61,86 % 61,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843997BIST