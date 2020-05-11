***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 10:59
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.05.2020 tarihinde TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55 TL fiyattan
5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi
Tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS sermayesindeki
Payım 08.05.2020 tarihi itibariyle % 61,86 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/05/2020 0 5.000 5.000 623.684 618.684 % 62,36 % 62,36 % 61,86 % 61,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843997
BIST
12:1598.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 301,31
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:157,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:157,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:15388,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,33
|Açılış
|: 388,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.196.295
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.622.642
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.699.667
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|3,00
|35.685.475
|% -7,12
|
|KRDMB
|2,53
|42.253.348
|% -6,99
|
|ERSU
|4,90
|8.030.643
|% -6,67
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|274.370.514
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|252.662.998
|% -0,13
|
|MGROS
|31,30
|228.967.426
|% 5,53
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.112.772
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|115.745.607
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|181.525.591
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7379
|8,7817
|% -0,29
|
|Frank
|7,2558
|7,2995
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,98
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,90
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-1,17
|