***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz pay sahipleri Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'den Şirketimize gelen bilgiye göreŞirketimiz sermayesinde sahip oldukları yönetim kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı veren borsada işlem görmeyen 59.488,99 adet A grubu payların tamamı ile borsada işlem gören 646.500 adet B grubu payların, toplam şirket sermayesinin %70.599'una tekabül eden toplam 705.988,99 adet pay Borsa dışı işlem ile A grubu paylar için beheri 1.68, B grubu paylar için beheri 1.40 fiyattan olmak üzere aynı tarihte imzalanan hisse senedi alım satım anlaşması ile satılmıştır. Bu işlem ile Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'in sahip oldukları A Grubu payların tamamı ile B grubu payların % 99.94.'ünü, Sn. Hüseyin Avni METİNKALE satın almış olup, aynı tarih itibariyle pay devirleri gerçekleştirilmiştir.Sn. Nusret YURTER'in Şirketimizde A grubu sahipliği kalmamış olup, B grubu pay sahipliği %0.06 olmuştur. Sn. Nazire Erinç YURTER'in Şirketimizde A ve B grubu sahipliği kalmamıştır. Sayın Hüseyin Avni METİNKALE Şirketimizde A Grubu payların tamamına ve B grubu payların % 68.74'üne dolayısı ile şirket sermayesinin % 70.59'una sahip olmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarına ilişkin olarak zorunlu pay alım sürecinin başlatılması için altı iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'in Şirketimiz sermayesindeki paylarının tamamının satışı konusunda potansiyel alıcılarla görüşmeleri ("İşlem") belirsizlik taşıdığından dolayı, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bilginin açıklanması ertelenmiştir".Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846348BIST