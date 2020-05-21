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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.05.2020 18:26
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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz pay sahipleri Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'den Şirketimize gelen bilgiye göre
Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları yönetim kuruluna aday gösterme imtiyaz hakkı veren borsada işlem görmeyen 59.488,99 adet A grubu payların tamamı ile borsada işlem gören 646.500 adet B grubu payların, toplam şirket sermayesinin %70.599'una tekabül eden toplam 705.988,99 adet pay Borsa dışı işlem ile A grubu paylar için beheri 1.68, B grubu paylar için beheri 1.40 fiyattan olmak üzere aynı tarihte imzalanan hisse senedi alım satım anlaşması ile satılmıştır. Bu işlem ile Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'in sahip oldukları A Grubu payların tamamı ile B grubu payların % 99.94.'ünü, Sn. Hüseyin Avni METİNKALE satın almış olup, aynı tarih itibariyle pay devirleri gerçekleştirilmiştir. 
Sn. Nusret YURTER'in Şirketimizde A grubu sahipliği kalmamış olup, B grubu pay sahipliği %0.06 olmuştur. Sn. Nazire Erinç YURTER'in Şirketimizde A ve B grubu sahipliği kalmamıştır. Sayın Hüseyin Avni METİNKALE Şirketimizde A Grubu payların tamamına ve B grubu payların % 68.74'üne dolayısı ile şirket sermayesinin % 70.59'una sahip olmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarına  ilişkin olarak zorunlu pay alım sürecinin başlatılması için altı iş günü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.
Sn. Nusret YURTER ve Sn. Nazire Erinç YURTER'in Şirketimiz sermayesindeki paylarının tamamının satışı konusunda potansiyel alıcılarla görüşmeleri ("İşlem") belirsizlik taşıdığından dolayı, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bilginin açıklanması ertelenmiştir".
  
 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846348


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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GEDZA 9,68 24.024.573 % 10,00  
AYCES 31,08 1.460.381 % 9,98  
JANTS 68,35 25.704.923 % 9,98  
ISATR 414.914,10 414.914 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2832 8,3247 % -0,04  
Frank 6,9709 7,0129 % -0,59  
Riyal 1,8033 1,8123 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 -21,48  
Altın Gr. 377 377 -4,56  
Cumhuriyet 2.437 2.474 -29,00  
Tam 2.508 2.538 -29,60  
Yarım 1.224 1.241 -14,50  
Çeyrek 612 621 -7,30  
Gümüş.Ons 17,09 17,12 -0,46  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 -0,10  
B. Petrol 36,23 36,23 0,48  
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