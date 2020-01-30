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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.01.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mustafa Kemal Mh. 2146.Sk.No: 14/8 Çankaya / ANKARA 0312 482 78 78 0312 482 78 98

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aykut OĞUZ Mali ve İdari İşler 16.12.2019 0312 482 78 78 muhasebe@tazekuru.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Karışık 0,01 TRY 940511.01 94 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815450


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 52.010.681 % 19,79  
SAMAT 2,80 35.207.683 % 10,67  
BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8009 7,8400 % 0,92  
Frank 6,1408 6,1778 % 0,81  
Riyal 1,5884 1,5963 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 304 304 1,57  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,07  
Seans Raporu
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