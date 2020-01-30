***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMustafa Kemal Mh. 2146.Sk.No: 14/8 Çankaya / ANKARA 0312 482 78 78 0312 482 78 98Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAykut OĞUZ Mali ve İdari İşler 16.12.2019 0312 482 78 78 muhasebe@tazekuru.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 59488.99 TRY 6 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Karışık 0,01 TRY 940511.01 94 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815450BIST