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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 705.989,96 TRY 70,60
Diğer 294.010,04 TRY 29,40

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 70.6 A VE B
M. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
M. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SELİM İMAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847950


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Frank 7,0824 7,1251 % 0,28  
Riyal 1,8097 1,8188 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 9,23  
Altın Gr. 381 381 1,97  
Cumhuriyet 2.468 2.499 25,20  
Tam 2.540 2.568 18,30  
Yarım 1.240 1.253 12,60  
Çeyrek 620 627 6,30  
Gümüş.Ons 18,11 18,15 0,26  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,07  
B. Petrol 37,78 37,78 -0,06  
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