***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HÜSEYİN AVNİ METİNKALE 705.989,96 TRY 70,60Diğer 294.010,04 TRY 29,40Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 70.6 A VE BM. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan VekiliSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıM. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkan VekiliSELİM İMAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847950BIST