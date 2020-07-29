***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2020 14:51
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi K.ÇAMLICA MAHALLESİ K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
K.ÇAMLICA MAH. K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2165242934
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
LEVENT TAŞÇI MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 03.07.2020 2165242934 info@tazekuru.com DÜZEY 3 ve Kurumsal Yönetim 212696-703009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863361
BIST
15:011.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:016,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:018,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0689
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:01438,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,20
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.570.244
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.616.678
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.736.832
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.639.316
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|NIBAS
|16,73
|6.260.375
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,02
|1.470.363.019
|% -1,26
|
|GUSGR
|6,27
|1.239.621.496
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,19
|882.647.897
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|669.021.300
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,02
|544.862.746
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,19
|882.647.897
|% -1,35
|
|TSKB
|1,15
|237.494.050
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,90
|182.674.118
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,27
|1.239.621.496
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,02
|544.862.746
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9985
|9,0436
|% 0,69
|
|Frank
|7,5545
|7,6000
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,14
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,17
|44,17
|0,56
|