***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi K.ÇAMLICA MAHALLESİ K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksK.ÇAMLICA MAH. K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2165242934Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoLEVENT TAŞÇI MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 03.07.2020 2165242934 info@tazekuru.com DÜZEY 3 ve Kurumsal Yönetim 212696-703009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863361BIST