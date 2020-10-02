***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2020 14:19
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
K.ÇAMLICA MAH. K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 05076221153
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERSİN KOCA FİNANS YÖNETİCİSİ 02.09.2020 05076221153 info@tazekuru.com DÜZEY 3 ve Kurumsal Yönetim 209637-702006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877968
BIST
15:361.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:367,7456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:369,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:36475,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 475,15
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ALCAR
|143,00
|56.238.756
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.644.723
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.423.437
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|78.323.402
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|720.186
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,11
|1.948.940.319
|% 2,89
|
|THYAO
|10,78
|1.866.568.881
|% 2,28
|
|GARAN
|7,13
|1.037.820.112
|% 0,14
|
|ASELS
|18,42
|762.002.468
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,44
|752.708.600
|% 0,88
|
|SISE
|7,11
|1.948.940.319
|% 2,89
|
|KRDMD
|3,44
|752.708.600
|% 0,88
|
|THYAO
|10,78
|1.866.568.881
|% 2,28
|
|GARAN
|7,13
|1.037.820.112
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,24
|310.797.494
|% -8,20
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7388
|7,7435
|% -0,03
|
|Euro
|9,0606
|9,0703
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,9856
|10,0356
|% 0,39
|
|Frank
|8,3779
|8,4284
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0566
|2,0669
|% -0,06
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,29
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|2,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|4,06
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|