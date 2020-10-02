***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksK.ÇAMLICA MAH. K.ÇAMLICA CAD.NO:23 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 05076221153Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoERSİN KOCA FİNANS YÖNETİCİSİ 02.09.2020 05076221153 info@tazekuru.com DÜZEY 3 ve Kurumsal Yönetim 209637-702006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877968BIST