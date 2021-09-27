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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.09.2021 18:39



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 51.04 A VE B Bağımsız Üye Değil
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
M. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
ERSİN TARANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
SELİM İMAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965409


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