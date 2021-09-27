***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 51.04 A VE B Bağımsız Üye DeğilSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilM. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilERSİN TARANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıSELİM İMAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965409BIST