***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2021 18:39
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 51.04 A VE B Bağımsız Üye Değil
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
M. CELALEDDİN RUMİ GÖKÇEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
ERSİN TARANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
SELİM İMAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965409
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0439
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1063
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3077
18:05496,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,40
|Açılış
|: 496,65
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8196
|8,8208
|% -0,51
|
|Euro
|10,3273
|10,3313
|% -0,98
|
|Sterlin
|12,0620
|12,1225
|% -0,21
|
|Frank
|9,4941
|9,5513
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3456
|2,3574
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|0,79
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,04
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem