***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı2020/2Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:02/03/2020 KARAR SAYISI:2020/02 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin olarak, Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş..'nin 02.03.2020 tarih ve 2020/02 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Nusret YURTER - Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Erinç YURTER - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823654BIST