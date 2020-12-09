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***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

09.12.2020 18:39



***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.11.2020 ve  07.12.2020 tarihli yazıları ile  Şirketimiz 30.06.2020 tarihli Finansal Durum tablosunda öz sermayenin negatif  olduğu tespitinden hareketle, Şirketimiz 30.09.2020 ve 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamaları çerçevesinde  TTK 376 ara bilanço hazırlanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi istenilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ve 04.10.2018 tarihli  ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) öz kaynağı 2.276.275 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %50'sinden fazlasının korunduğunu göstermektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892488


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