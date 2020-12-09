***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.12.2020 18:39
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.11.2020 ve 07.12.2020 tarihli yazıları ile Şirketimiz 30.06.2020 tarihli Finansal Durum tablosunda öz sermayenin negatif olduğu tespitinden hareketle, Şirketimiz 30.09.2020 ve 01.10.2020 tarihli özel durum açıklamaları çerçevesinde TTK 376 ara bilanço hazırlanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi istenilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ve 04.10.2018 tarihli ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) öz kaynağı 2.276.275 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %50'sinden fazlasının korunduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892488
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,22
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8273
|7,8291
|% 0,13
|
|Euro
|9,4561
|9,4669
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,4475
|10,4999
|% 0,36
|
|Frank
|8,7552
|8,8080
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0793
|2,0898
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-22,34
|
|Altın Gr.
|464
|465
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
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