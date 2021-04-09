***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 12.03.2021 tarihli yazısı ile Şirketimiz 31.12.2020 tarihli Finansal Durum tablosunda öz sermayenin negatif olduğu tespitinden hareketle TTK 376 ara bilanço hazırlanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi istenilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ve 04.10.2018 tarihli ilke kararları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanan Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 Bilançosu) ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) öz kaynağı 2.148.571 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının %50'sinden fazlasının korunduğunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926309BIST