***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
15.10.2021 19:03
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/10/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirket unvanımızın TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971118
BIST
18:051.410
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
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|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
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|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
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|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
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|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
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|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2199
|9,2215
|% 0,48
|
|Euro
|10,7032
|10,7141
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,6583
|12,7218
|% 1,12
|
|Frank
|9,9523
|10,0123
|% 0,52
|
|Riyal
|2,4533
|2,4656
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,21
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
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|B. Petrol
|84,64
|84,64
|0,64
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