***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanTAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanTETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/10/2021AçıklamalarŞirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında, şirket unvanımızın TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. olarak değiştirilmesi kararı 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971118BIST