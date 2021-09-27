***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.09.2021 18:38
***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ersin TARANOĞLU (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Ömer Faruk SEVGİLİ (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Faruk SEVGİLİ (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ersin TARANOĞLU (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ersin TARANOĞLU (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Faruk SEVGİLİ (Üye)
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Ersin KOCA (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965408
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
18:058,8231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8062
18:0510,3290
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1045
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3048
18:05496,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,60
|Açılış
|: 496,45
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|14,30
|629.439
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,77
|7.872.973
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,95
|379.726
|% 10,00
|
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.940.675
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|423.076
|% -9,82
|
|AKYHO
|2,09
|50.690.756
|% -7,93
|
|UTPYA
|20,38
|397.252
|% -7,36
|
|KIMMR
|3,73
|214.452.655
|% -7,21
|
|EDATA
|9,99
|39.808.783
|% -6,20
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,05
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% -0,56
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% -0,66
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8178
|8,8231
|% -0,48
|
|Euro
|10,3199
|10,3290
|% -1,00
|
|Sterlin
|12,0529
|12,1133
|% -0,28
|
|Frank
|9,4897
|9,5468
|% -0,66
|
|Riyal
|2,3447
|2,3565
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|0,16
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|1,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem