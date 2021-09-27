***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştirDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ersin TARANOĞLU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:Ömer Faruk SEVGİLİ (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Faruk SEVGİLİ (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ersin TARANOĞLU (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Ersin TARANOĞLU (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Faruk SEVGİLİ (Üye)Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Ersin KOCA (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965408BIST