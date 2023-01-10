***TKY* *ASTOR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.01.2023 16:12
***TKY******ASTOR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin görüş ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099432
BIST
16:285.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -42,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:2818,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:2820,1281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0208
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:281.131,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.131,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:26
|EUHOL
|2,36
|88.944.980
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|4.102.233
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.937.378
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.091.727
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.684.942
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|527.992.474
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.818.816
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|194.949.112
|% -9,83
|
|ASELS
|59,70
|5.519.702.574
|% 1,02
|
|THYAO
|136,50
|5.112.540.550
|% -1,37
|
|EREGL
|39,56
|5.050.697.480
|% -0,65
|
|KRDMD
|18,96
|4.007.317.301
|% 0,90
|
|KOZAL
|591,20
|3.322.023.018
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,76
|3.296.215.854
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,91
|2.525.576.104
|% -2,08
|
|KRDMD
|18,96
|4.007.317.301
|% 0,90
|
|SKBNK
|2,86
|438.259.120
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,80
|2.423.016.187
|% -0,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7746
|18,7766
|% 0,03
|
|Euro
|20,1159
|20,1230
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7196
|22,8335
|% -0,30
|
|Frank
|20,2340
|20,3559
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|