***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.02.2020 11:20
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.02.2020
ALIM
1.000,00 7.017,50
06.02.2020
SATIM
250,00
1.755,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817544
BIST
11:30122.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -87,82
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.166
11:305,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:306,5698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5663
11:30301,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 301,59
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.270.860
|% 19,97
|
|ARENA
|12,77
|23.769.807
|% 15,99
|
|AYCES
|11,59
|5.017.043
|% 14,98
|
|LINK
|33,72
|19.324.074
|% 14,23
|
|SAFKR
|3,09
|2.991.781
|% 9,57
|
|DOKTA
|55,55
|30.930.202
|% -13,27
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|ULUSE
|33,64
|316.165
|% -4,49
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,95
|226.995.414
|% 0,34
|
|THYAO
|14,72
|206.730.785
|% -0,14
|
|VESTL
|16,73
|164.324.565
|% 2,83
|
|SISE
|5,63
|140.425.494
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,17
|138.941.897
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,20
|100.522.132
|% 1,69
|
|KRDMD
|2,95
|226.995.414
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,17
|138.941.897
|% 0,63
|
|ADESE
|2,26
|99.766.133
|% -1,74
|
|TEKTU
|1,70
|65.578.684
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7208
|7,7596
|% 0,05
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,54
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,88
|54,88
|-0,05
|
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