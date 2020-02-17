***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.02.2020 08:54
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.02.2020
ALIM
750,00 4.362,50
14.02.2020
SATIM
750,00
4.395,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819351
BIST
14:49120.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 649,54
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:496,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:496,5574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:49307,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,58
|Açılış
|: 307,51
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,88
|47.132.036
|% 15,50
|
|TSPOR
|5,36
|207.165.768
|% 15,02
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|EDIP
|2,57
|32.216.555
|% 13,72
|
|GUBRF
|17,12
|162.170.127
|% 9,67
|
|ARDYZ
|16,13
|30.003.594
|% -10,39
|
|ERBOS
|24,92
|14.825.156
|% -9,32
|
|HUBVC
|39,42
|42.867.119
|% -8,71
|
|ARSAN
|4,93
|7.750.680
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,20
|1.434.922.957
|% 0,41
|
|THYAO
|15,24
|1.298.125.695
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|ODAS
|2,25
|546.392.779
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|367.098.293
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|546.392.779
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,30
|681.572.914
|% 14,58
|
|KARSN
|1,92
|183.004.687
|% -2,54
|
|BJKAS
|2,94
|276.583.473
|% 2,08
|
|PETKM
|4,16
|367.098.293
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8504
|7,8898
|% -0,33
|
|Frank
|6,1371
|6,1740
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,43
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,88
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,36
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|