***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.02.2020 09:12
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.02.2020
ALIM
500,00 2.862,50
17.02.2020
SATIM
500,00
2.882,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819801
BIST
10:14120.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -675,84
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.925
10:146,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0636
En Düşük
6,0411
10:146,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5704
En Düşük
6,5466
10:14309,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,69
|Açılış
|: 309,05
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
309,25
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,25
|73.849.390
|% 11,81
|
|OSMEN
|8,80
|158
|% 10,00
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|SANEL
|4,15
|13.903
|% 9,21
|
|MRSHL
|55,70
|3.676.400
|% 7,43
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|34,40
|11.603.539
|% -13,09
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|GSRAY
|3,64
|173.426.201
|% 5,51
|
|THYAO
|15,18
|123.762.937
|% -0,72
|
|ASELS
|28,66
|99.161.545
|% -0,97
|
|ODAS
|2,36
|88.368.557
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|74.117.093
|% -1,20
|
|GSRAY
|3,64
|173.426.201
|% 5,51
|
|ODAS
|2,36
|88.368.557
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|74.117.093
|% -1,20
|
|IHLAS
|0,91
|13.742.608
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,90
|42.195.328
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8521
|7,8915
|% 0,20
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|6,00
|
|Altın Gr.
|309
|309
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|57,06
|57,06
|-0,61
|