***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.02.2020 09:19
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.02.2020
ALIM
250,00 1.362,50
18.02.2020
SATIM
250,00
1.372,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820008
BIST
10:12120.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 638,31
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
120.036
10:126,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:126,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:12313,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,60
|Açılış
|: 313,32
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,33
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|9,30
|442.740
|% 12,86
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|TSPOR
|7,09
|86.559.731
|% 9,24
|
|OZRDN
|2,70
|1.469
|% 8,43
|
|QNBFB
|41,60
|45.386
|% -10,54
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|ARDYZ
|14,49
|1.766.478
|% -5,29
|
|GSRAY
|3,54
|96.268.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,09
|86.559.731
|% 9,24
|
|ASELS
|29,50
|84.078.531
|% 1,10
|
|THYAO
|15,07
|70.715.610
|% 0,27
|
|CEMAS
|1,35
|66.407.287
|% 4,65
|
|CEMAS
|1,35
|66.407.287
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,54
|96.268.027
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,95
|44.390.970
|% -2,01
|
|ADESE
|1,56
|28.296.611
|% 2,63
|
|USAK
|2,08
|31.025.891
|% 6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8679
|7,9074
|% 0,05
|
|Frank
|6,1494
|6,1865
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6137
|1,6218
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,05
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,37
|