TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.297.613
|% 19,97
|RYGYO
|9,68
|101.536.062
|% 16,91
|ESCOM
|3,12
|9.356.413
|% 14,71
|RHEAG
|1,98
|5.571.359
|% 13,79
|ARDYZ
|14,96
|19.378.585
|% 13,42
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8956
|7,9352
|% 0,76
|Frank
|6,2157
|6,2531
|% 0,65
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,80
|Altın Gr.
|323
|323
|5,39
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,21
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|B. Petrol
|57,89
|57,89
|-1,42
Seans Raporu
- 17:57OSTIM Yüzde 4.82 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 322, 854 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1340, 6 artarak (% 1.22 ) 110, 927
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SKTAS, DEVA, INDES
- 17:56 DESPC, SONME, TIRE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 HATEK, IZMDC, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında