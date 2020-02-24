***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.02.2020 08:58
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.02.2020
ALIM
1.500,00 6.927,50
21.02.2020
SATIM
1.723,00
8.043,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821076
BIST
12:14114.176
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -2.653,09
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
114.012
12:146,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0635
|Açılış
|: 6,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
12:146,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0500
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
12:14332,91
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 10,89
|Açılış
|: 332,84
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
333,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.369.060
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|FENER
|14,61
|135.083.780
|% -9,25
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|CRDFA
|2,32
|19.415
|% -6,83
|
|THYAO
|13,86
|716.491.748
|% -4,55
|
|ASELS
|28,40
|327.505.662
|% -1,53
|
|IPEKE
|10,10
|271.293.844
|% 3,59
|
|KOZAA
|12,86
|253.655.569
|% 2,55
|
|KRDMD
|2,72
|207.816.047
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,28
|122.368.465
|% 1,59
|
|ODAS
|2,10
|188.915.082
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|207.816.047
|% -3,55
|
|TEKTU
|1,58
|87.261.652
|% 1,28
|
|THYAO
|13,86
|716.491.748
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9264
|7,9662
|% 0,69
|
|Frank
|6,2557
|6,2934
|% 0,87
|
|Riyal
|1,6351
|1,6433
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|41,66
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,64
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,98
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,37
|
|Çeyrek
|532
|545
|16,68
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,08
|56,08
|-1,86
|
Seans Raporu
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12:27
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