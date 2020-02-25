***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.02.2020 09:26
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.02.2020
ALIM
1.250,00 5.877,50
24.02.2020
SATIM
1.250,00
5.980,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821376
BIST
15:27115.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 307,67
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:276,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:276,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:27325,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,01
|Açılış
|: 325,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,06
|36.105.179
|% 19,19
|
|OYAYO
|2,56
|35.861.921
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,32
|185.702.956
|% 12,93
|
|GSRAY
|4,06
|130.745.819
|% 12,78
|
|ALGYO
|16,59
|152.007.282
|% 12,71
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,25
|8.153.300
|% -7,02
|
|TURGG
|49,30
|4.311.908
|% -6,81
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,69
|2.438.873.273
|% -1,23
|
|ASELS
|29,28
|1.117.783.873
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,83
|538.539.089
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|362.618.615
|% 1,38
|
|KOZAA
|12,75
|293.688.532
|% 0,31
|
|KRDMD
|2,83
|538.539.089
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|2.438.873.273
|% -1,23
|
|ODAS
|2,21
|362.618.615
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,30
|141.197.589
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|122.518.055
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9409
|7,9808
|% 0,77
|
|Frank
|6,2501
|6,2877
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6321
|1,6403
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,37
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-54,62
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-26,43
|
|Çeyrek
|520
|532
|-13,21
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,21
|