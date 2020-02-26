***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.02.2020 16:15
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.02.2020
ALIM
1.250,00 6.317,50
25.02.2020
SATIM
1.500,00
7.580,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821732
BIST
17:24115.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 761,70
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:246,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1640
En Düşük
6,1376
17:246,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:24323,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,59
|Açılış
|: 323,62
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.797
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,01
|113.112.671
|% 19,14
|
|OYAYO
|2,94
|15.003.069
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|SNPAM
|6,45
|10.341.758
|% -9,66
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,76
|14.993.398
|% -5,48
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|ASELS
|28,92
|2.224.794.202
|% -0,75
|
|GARAN
|10,65
|568.919.670
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|435.764.635
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,90
|502.060.019
|% 2,84
|
|THYAO
|13,24
|2.245.548.908
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,34
|215.868.486
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,53
|187.928.568
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9853
|% -0,20
|
|Frank
|6,2854
|6,3233
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,22
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|-8,14
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|-3,94
|
|Çeyrek
|518
|529
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|-0,54
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34XU100
Endeks 115, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 13, 145.00 milyon TL de
-
17:34TUKAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 487 adet işlem
-
17:32BRSAN
Yüzde 18.68 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 999, 349 adet işlem
-
17:30BRSAN
Yüzde 19.23 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 934, 972 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, EREGL, TOASO