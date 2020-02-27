***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.02.2020 09:56
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.02.2020
ALIM
250,00 1.250,00
26.02.2020
SATIM
0,00
0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821925
BIST
11:24114.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -1.104,16
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:246,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:246,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7507
En Düşük
6,6963
11:24326,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,45
|Açılış
|: 326,49
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|52,60
|17.880.212
|% 14,05
|
|OYAYO
|3,30
|28.149.242
|% 12,24
|
|HATEK
|10,91
|17.242.247
|% 12,13
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|ALGYO
|16,45
|60.041.881
|% -7,58
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|SNPAM
|5,84
|710.980
|% -7,30
|
|BJKAS
|2,59
|6.142.377
|% -6,83
|
|ALCAR
|57,40
|2.724.413
|% -6,51
|
|THYAO
|12,93
|572.719.687
|% -2,34
|
|KRDMD
|2,88
|304.610.608
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,38
|258.187.635
|% 3,76
|
|ASELS
|28,46
|222.760.009
|% -1,86
|
|GARAN
|10,52
|99.515.227
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,38
|258.187.635
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,88
|304.610.608
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,55
|84.747.065
|% 1,97
|
|KARSN
|1,85
|93.607.507
|% -4,64
|
|THYAO
|12,93
|572.719.687
|% -2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9349
|7,9747
|% 0,20
|
|Frank
|6,3072
|6,3452
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,71
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|-0,65
|