***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.02.2020 09:10
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.02.2020
ALIM
500,00 2.417,50
27.02.2020
SATIM
250,00
1.220,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822334
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2477
En Düşük
6,1998
18:056,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8768
En Düşük
6,8179
18:05326,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,70
|Açılış
|: 326,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GSDDE
|2,53
|1.279.298
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GSDDE
|2,53
|1.279.298
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0171
|8,0573
|% 0,58
|
|Frank
|6,4245
|6,4632
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|-1,54
|