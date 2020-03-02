***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.03.2020 09:16
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.02.2020
ALIM
1.250,00 5.525,00
28.02.2020
SATIM
1.750,00
7.782,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823181
BIST
10:04108.506
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.512,15
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
108.784
En Düşük
108.379
10:046,2122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:046,8696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:04319,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,93
|Açılış
|: 319,29
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|VKING
|2,97
|20.927
|% 13,36
|
|LINK
|28,00
|75.628
|% 12,90
|
|KARSN
|1,88
|4.003.449
|% 12,57
|
|PRKAB
|3,90
|78.819
|% 11,43
|
|BALAT
|2,20
|555.948
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|ANSGR
|4,74
|1.138
|% -2,07
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|SAMAT
|2,40
|42.862
|% -1,64
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% 0,00
|
|TCELL
|13,84
|231.501.269
|% 0,00
|
|HALKB
|5,98
|220.073.322
|% 0,00
|
|FENER
|11,84
|111.365.466
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,63
|97.223.748
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,63
|97.223.748
|% 0,00
|
|HALKB
|5,98
|220.073.322
|% 0,00
|
|TCELL
|13,84
|231.501.269
|% 0,00
|
|FENER
|11,84
|111.365.466
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9726
|8,0126
|% 0,08
|
|Frank
|6,4322
|6,4709
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,00
|
|Altın Gr.
|321
|321
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|51,14
|51,14
|1,47
|