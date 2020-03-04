***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.03.2020 09:22
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.03.2020
ALIM
750,00 3.495,00
03.03.2020
SATIM
1.000,00
4.702,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824107
BIST
11:01110.828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -379,24
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:016,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
11:016,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
11:01322,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,36
|Açılış
|: 322,23
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.715.654
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|GLBMD
|2,45
|475.649
|% -4,67
|
|GSRAY
|3,40
|14.374.965
|% -4,49
|
|SONME
|5,85
|2.564.158
|% -4,26
|
|ASELS
|31,10
|572.239.710
|% 2,03
|
|THYAO
|12,00
|279.632.611
|% -1,80
|
|GARAN
|10,25
|150.610.380
|% 0,59
|
|ODAS
|2,16
|144.891.988
|% -0,92
|
|TKNSA
|8,41
|126.309.141
|% 4,21
|
|ODAS
|2,16
|144.891.988
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,36
|66.637.949
|% -1,45
|
|KARSN
|1,90
|92.750.786
|% 0,00
|
|ADESE
|1,53
|68.226.657
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,56
|109.755.474
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8053
|7,8445
|% 0,17
|
|Frank
|6,3649
|6,4033
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6264
|1,6345
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|3,67
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|52,02
|52,02
|0,16
|