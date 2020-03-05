***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.03.2020 10:28
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.03.2020
ALIM
1.250,00 5.930,00
04.03.2020
SATIM
1.250,00
5.967,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824487
BIST
14:29112.900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 2.115,06
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:296,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:296,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,7790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:29321,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,67
|Açılış
|: 321,86
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.089.516
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.838
|% 14,93
|
|DGATE
|9,23
|75.222.550
|% 11,20
|
|AGHOL
|18,35
|57.366.647
|% 11,14
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,08
|48.694.085
|% -7,51
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,48
|485.199.815
|% 2,35
|
|THYAO
|11,95
|424.042.908
|% 1,70
|
|GARAN
|10,56
|245.143.167
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,59
|201.948.086
|% 1,17
|
|KARSN
|1,94
|164.889.094
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|164.889.094
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|201.948.086
|% 1,17
|
|ODAS
|2,15
|150.279.011
|% 2,38
|
|IHLGM
|1,36
|57.034.582
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,77
|109.015.302
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8206
|7,8598
|% 0,31
|
|Frank
|6,3504
|6,3887
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6143
|1,6224
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|8,77
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|8,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|4,23
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|2,05
|
|Çeyrek
|515
|527
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|0,30
|
Seans Raporu
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